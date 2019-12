Técnico chora ao cumprir promessa de ser campeão para filho morto

O Monterrey conquistou nessa segunda-feira (30) o título do torneio Apertura 2019 do Campeonato Mexicano. E o feito acabou tendo um protagonista fora de campo: o técnico Antonio Mohamed, filmado enquanto chorava no banco de reservas.

A cena tinha um motivo bastante específico: segundo a imprensa mexicana, o título pela equipe era uma promessa de "El Turco" Mohamed ao filho Farid, que morreu em 2006, aos nove anos, em um acidente de trânsito.

Como jogador de futebol, o atacante Antonio Mohamed teve passagem de destaque pelo futebol mexicano. Entre 1993 e 2003, defendeu clubes como Toros Neza, América, Irapuato e Atlante, entre outros. No Monterrey, atuou entre 1998 e 2000.

Em 2006, o já treinador estava na Alemanha com a família para a Copa do Mundo. No entanto, após o jogo Alemanha 1 (4) x 1 (2) Argentina nas quartas de final em Berlim, o motorhome do grupo foi atingido por outro veículo quando estava a caminho do aeroporto de Frankfurt. Farid foi hospitalizado em estado grave, mas não resistiu e morreu.

