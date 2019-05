Combate a exploração sexual infantil é tema de audiência pública

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza nesta sexta-feira (17), a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia, a audiência pública Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por proposição do deputado Herculano Borges (Solidariedade).

O parlamentar que também é o segundo secretário da Casa de Leis e autor do projeto que resultou na lei 5118, de 26 de dezembro de 2017, que instituiu o Maio Laranja, acredita na importância de ações de conscientização. “A campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes está percorrendo as escolas com palestras, vídeos educativos e material informativo, desde que a lei foi criada a fim do combate e prevenção ao crime”, disse o deputado.

O evento, aberto ao público e à imprensa, será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pela fan page oficial da Casa de Leis.

Deixe seu Comentário

Leia Também