“Governo presente“ será amanhã em Dourados

Nesta última semana, a última etapa do programa ‘Governo Presente’, proposta criada pelo Executivo estadual para entender a demanda de prefeitos sul-mato-grossenses é recebido em Dourados.

As reuniões com o governador Reinaldo Azambuja do PSDB têm início nesta quarta-feira (20) e seguem até a sexta-feira (22), com intuito de atender 17 municípios da região.

Até o momento, as ações do programa percorreram 61 cidades de Mato Grosso do Sul, passando por 5 polos sendo eles Campo Grande, Naviraí, Três Lagoas, Rio Verde do Mato Grosso e Aquidauana.

Em Dourados, os encontros serão realizados durante todo o dia nos escritório da Sanesul, localizado na avenida Presidente Vargas, 1.585.

Deixe seu Comentário

Leia Também