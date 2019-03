IEL e Sesi fazem parceria para atender empresa

Saiba Mais Cidade Escola Sesi abre inscrição para curso de primeiros socorros obrigatório

Workshop Design Sprint foi promovido pela IEL e o Sesi , ele servirá para o mapeamento de oportunidades da empresa Elcop Engenharia. A parceria entre as casas do Sistema Fiems visa identificar problemas e apresentar soluções para a cliente, utilizando a ferramenta inovadora do Centro de Inovação do Sesi de Mato Grosso do Sul.

Rosângela Ramos, coordenadora de Desenvolvimento de Carreira do IEL, ela afirma que a parceria com o Sesi vem para ampliar os resultados do cliente, além disso durante o workshop os colaboradores puderam interagir e compartilhar ideias para resolução dos problemas por eles levantados.

A coordenadora destacou que “o próximo passo será a construção em conjunto com a empresa, de um projeto para atendê-los, de acordo com as prioridades apresentadas através das ferramentas do DesignSprint”.

O gerente-geral do Centro de Inovação Sesi, Ricardo Egídio dos Santos Junior explica que a ação foi realizada no laboratório Sesi Go Lab Design Sprint junto com a uma empresa, para identificar problemas no processo de gestão. “Utilizamos de ferramentas de Design Sprint, para mapear e depois trazer uma proposta de solução. Então nós definimos junto com o grupo e os 12 participantes da empresa, uma construção conjunta com empatia, colaboração e criatividade, do qual nós geramos uma materiais e conteúdo que nortearão os próximos passos da indústria junto com o IEL e Sesi”, detalha Ricardo.

Polliana de Morais Silva, supervisora da Elcop, explica que de imediato o workshop trouxe uma visão estratégica para eles. “Nós saímos desse primeiro contato motivados, dispostos e determinados porque já começamos a visualizar onde podemos atuar, trabalhar e começar, então isso já trouxe um animo e visão nova estratégica, acreditamos que a partir de agora já vamos trabalhar de uma forma nova, mais engrenada, acredito muito que essa parceria vai funcionar e trará bons frutos”, afirmou Polliana Silva.

Já o engenheiro e gestor de contratos Rogério Capuci Arroyo acredita que a parceria Sesi, IEL e Elcop proporcionará resultados excelentes para ambos. “Consideramos a vasta experiência dessas instituições em treinamentos, capacitações e analise de aptidões, buscamos essa parceria para satisfação de nossos clientes e colaboradores, aumentando a produtividade de nossa empresa nos processos de atividades”, pontuou.

O encontro surgiu da necessidade da empresa de identificar soluções para gargalos cotidianos e, no primeiro encontro, proporcionou outra visão para os gestores.

