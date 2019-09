Irmão de Zeca do PT morre após luta contra lúpus

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O ex-vereador de Porto Murtinho, Osório Miranda dos Santos, 72 anos foi enterrado na manhã de domingo (8). Ele faleceu no sábado (8) com o rompimento de varizes no intestino provocando hemorragia após complicações da lúpus

O ex-político era irmão do ex-governador por Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Conforme informações do Dourados News, Osório morreu por volta das 7h30, depois de ser transferido do hospital de Porto Murtinho para Campo Grande.

Ele sofria de lúpus e desde 2011 vinha tendo complicações em decorrência da doença. Osório ambém tinha diabetes e comprometimento do fígado.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também