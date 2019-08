Mãe vende carreteiro para custear cirurgia de filha com cranioestenose

Após 1 ano de espera, a tão sonhada cirurgia para cranioestenose de Emanuely, 4 aninhos, foi marcada para o dia 16 de setembro em Brasília (DF), segundo informações da família.

A menina sofre com a doença que causa o fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas, modificando a forma do crânio devido ao impedimento do crescimento normal do cérebro. Esse fechamento precoce pode causar deformidade na cabeça e até graves lesões neurológicas.

Apesar da cirurgia ser feita através do Sistema Único de Saúde (SUS), Fernanda Fonseca, a mãe de Manu como é carinhosamente chamada, está vendendo ingressos para um almoço beneficente.

O valor arrecadado será usado para pagar os gastos com a viagem, estadia, alimentação e outras despesas, já que Manu precisa ficar pelo menos um mês no estado para retornos no neuro.

O carreteiro será servido no sábado (7) a partir das 11h, na rua Dolor Ferreira de Andrade, 270, na sede da Sociedade Criativa e Humanitária (Seleta).

O ingresso custa R$ 25, e é necessário levar os pratos e talheres. No almoço haverá shows com a dupla Patricia e Adriana, Marcinho Lima, Juninho Cambiaghi, Índio e Ralf, Léo Britts, Léo Andrade e Rafael e outras atrações.

No dia 10 de setembro, Manu segue viagem para Brasília e fará os exames pré operatórios e passará pelo anestesista. E no dia 16, ela interna para a cirurgia, que é considerada arriscada e será feita na cabeça da criança.

Para comprar o ingresso, de R$ 25, do carreteiro é só ligar no 67 99265-7340.

