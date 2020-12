Pantanal Cap começa a devolver dinheiro aos clientes

Passado o dia do sorteio dos prêmios, que ocorreria no domingo (6), e ainda impedida pela Justiça de operar, a empresa Pantanal Cap começou a devolver o dinheiro aos clientes que já haviam adquirido suas cartelas.

O processo ganhou mais 15 dias após a desembargadora Elizabete Anache considerar que o recurso onde os advogados da empresa pedem a retomada dos trabalhos, estava incompleto. Segundo o consultor de gestão da empresa, Guto Dobes, alguns documentos ainda precisam ser apresentados à desembargadora, entre eles, a identificação de todos os vendedores. Os documentos não foram apresentados antes, pois a defesa só teve acesso aos autos, após apresentar o recurso.

Com isso, pelo menos até os próximos 15 dias a empresa permanecerá inoperante, sem poder realizar os sorteios. A devolução do dinheiro está sendo gradativa. Quem comprou pelo aplicativo, a devolução está sendo feita automática. Aqueles que adquiriram pela rede Tendência, geralmente nos estabelecimentos comerciais, devem levar seus comprovantes e resgatar o dinheiro no local onde comprou.

Para quem comprou os bilhetes de vendedores ambulantes, a empresa está entrando em contato um a um, já que nesses casos o cliente deixa todas as informações na cartela que fica com o vendedor. Guto ressalta que qualquer dúvida que restar pode ser sanada através do Facebook da empresa. “Estamos respondendo todas as mensagens”, garantiu. Clique neste link e vá direto ao Facebook .

Entenda

A empresa, que tem como um dos sócios o deputado estadual Jamilson Name, foi alvo da sexta fase da Operação Omertà, que investiga se a empresa do filho do empresário Jamil Name, preso por chefiar uma milícia em Mato Grosso do Sul, tem ligação com o jogo do bicho. 13 pessoas foram presas na operação e 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos locais onde os agentes estiveram, além do escritório da empresa que foi lacrado, a casa de Jamilson Name também foi alvo de buscas.

Deixe seu Comentário

Leia Também