Pedágios podem ter redução a partir de sábado na BR-163

O valor do pedágio cobrado nas nove praças da BR-163 pode ter redução de 40,58% e 54,7% a partir de sábado (14).

A determinação é da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), porém, a CCR MSVia informou que ainda não foi notificada e que está aguardando uma comunicação oficial, os valores continuam iguais.

O valor do desconto de cada ponto de pedágio, de 40,58% ou 54,7%, vai depender da opção que a autarquia fizer referente ao parcelamento da aplicação do índice de uma das fórmulas usadas no cálculo, o chamado Fator C.

O procedimento é previsto no contrato de concessão para evitar grandes oscilações tarifárias, conforme consta no documento disponibilizado pela ANTT.

Além da determinação da redução do pedágio, a CCR MSVia pode sofrer punição de R$ 1,8 milhão por deixar de enviar, no prazo estipulado, as informações sobre o planejamento anual das obras do 6° ano de concessão da BR-163. A ANTT está cobrando, desde abril as informações do planejamento anual.

