Porco no Rolete do Cotolengo sul-mato-grossense terá sua 14ª edição

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense promoverá no dia 10 de novembro, a 14ª edição do Porco no Rolete, evento que promete reunir autoridades e voluntários para promover o projeto da entidade, a Casa Inclusiva, que irá acolher 10 crianças portadoras de deficiência neurológica, que iram residir na instituição.

O evento começa a partir das 11h30, na sede da instituição, na rua Jamil Basmage, 996, localizado no bairro Mata do Jacinto.O valor do ingresso será de R$ 35,00 antecipado e R$ 40,00 no dia, como o de costume a pessoa irá receber um prato de recordação do evento, crianças menores de 6 anos não pagam. Serão fornecidos pratos e talheres.

O evento terá apresentações de vários grupos musicais, incluindo a do Maestro Eduardo Martinelli Danzi, que atualmente é maestro da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, com a qual tem se apresentado ao lado de solistas brasileiros e de países como EUA, Itália, Coreia do Sul, Argentina, Suíça, Canadá, Trinidad y Tobago, Paraguai, Portugal, Bolívia e Uruguai.

Além do cardápio Tradicional ( Arroz, Salada, Mandioca e farofa) não faltará o prato principal, o Porco assado em prol da entidade que, para o ano de 2020 precisará mudar sua estrutura para poder acolher as crianças.

