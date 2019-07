Primeira-dama destaca importância do Cotolengo

A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Fátima Azambuja, destacou nesta sexta-feira (12) a importância do trabalho do Cotolengo que atende cerca de 200 crianças e adolescentes portadores de paralisia cerebral grave, em Campo Grande.

Dona Fátima participou do ato de renovação de convênio no valor de R$ 518,5 mil, entre o estado e a entidade. “O trabalho que o Cotolengo representa para nós, para Campo Grande e para o nosso estado é muito grande. A gente não seria capaz de fazer isso sozinho enquanto estado. Se a vida dessas crianças e dessas famílias está sendo melhorada, nós estamos no caminho certo. Deus está nos iluminando, e que a gente possa sempre olhar ao nosso redor, olhar as necessidades das pessoas e fazer a coisa certa” declarou.

A assinatura realizada na sede do Cotolengo, nesta manhã contou com a declaração emocionada da mãe de uma das crianças atendidas. O agradecimento da mãe Luciana Soares Lopes, foi duplo. Isso porque, além do desenvolvimento da pequena Emanuele, a família também acaba de ser contemplada no sorteio das casas do Governo do Estado.

