Reinaldo convida Mario Abdo para inaugurar obra na Colônia Paraguaia

O governador Reinaldo Azambuja convidou nesta terça-feira (9) o presidente do Paraguai, Mario Abdo, para participar da inauguração da obra de revitalização da Colônia Paraguaia, em Campo Grande.

Reinaldo cumpre agenda no país vizinho, onde se reuniu com o presidente paraguaio. “Será um orgulho para todos nós brasileiros receber o presidente paraguaio e tenho certeza que será um orgulho para a colônia paraguaia, que mora no Mato Grosso do Sul, será muito proveitoso”, destacou o governador.

A notícia da possível vinda de Mario Abdo à Campo Grande animou o presidente Associação Colônia Paraguaia, Albino Romero. “Será uma grande honra, o presidente incentiva muito a cultura e faremos uma grande festa para recebê-lo”, disparou. Albino lembra que, em Mato Grosso do Sul, vivem mais de 400 mil descendentes de paraguaios. “Temos casa paraguaia e associações em diversos municípios do estado, traremos todos os representantes para a inauguração e o presidente vai se sentir muito honrado por isso”, disse.

Se a vinda de Mario Abdo se concretizar, será o terceiro presidente paraguaio a visitar a colônia. O primeiro foi Alfredo Stroessner, em 1973 e, Juan Carlos María Wasmosy, em 2000. A obra de revitalização da colônia paraguaia em Campo Grande está prevista para ficar pronta em outubro.

