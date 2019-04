Senadores de MS se reúnem com Aneel

Os senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Nelsinho Trad (PSD-MS) confirmaram a presença em uma reunião com a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Elisa Bastos, nesta quinta-feira, às 14 horas. A reunião foi solicitada pelos políticos, que também convidaram a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) para tratar do aumento de 12,39% na conta de energia elétrica.

De acordo com a assessoria, Simone estranhou que o reajuste concedido à Energisa, concessionária de energia elétrica de MS, é maior que o concedido a outros estados. Ela ressaltou que a conta de luz impacta não apenas o consumidor residencial, como também os setores produtivos e empresariais.

Já o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) considerou a tarifa “abusiva” e exigiu explicações da agência. “Já determinei à minha assessoria que eu possa fazer uma agenda urgente com a Aneel para entender o porquê desse aumento abusivo”, afirmou o senador.

Na última terça-feira (2), a Aneel aprovou o novo índice tarifário para a Energisa. O reajuste pode ser atualizado anualmente e é regulado pela Aneel. A cada cinco anos, ocorre o processo de revisão tarifária periódica.

Com a justificativa do aumento nos custos dos encargos setoriais e na compra de energia, a Energisa solicitou aumento de 15,75%, mas a Aneel concedeu 12,39%. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 1 milhão de consumidores atendidos pela empresa.

