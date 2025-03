Promotora pede prisÃ£o de acusado em esquema de corrupÃ§Ã£o em SidrolÃ¢ndia

A promotora de Justiça Bianka Machado Arruda Mendes, da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, solicitou à Justiça a prisão preventiva de Thiago Rodrigues Alves, acusado de integrar um esquema de corrupção identificado pela Operação Tromper, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) em abril de 2024.

Alves é acusado de fazer parte de uma organização criminosa, chefiada pelo ex-vereador Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, conhecido como "Claudinho Serra", que fraudava licitações públicas e cometia corrupção, segundo o MPMS.

Segundo a promotora, Thiago estaria dificultando a marcha processual ao se ocultar, impedindo sua citação no processo. O acusado forneceu um endereço no bairro Coophavila II, em Campo Grande, mas, de acordo com a promotora, o oficial de justiça não conseguiu localizá-lo após três diligências em horários e datas diferentes.

A promotora alega que Thiago Rodrigues Alves está prestando informações falsas sobre sua localização. Diante disso, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do acusado, com o objetivo de garantir sua citação e o prosseguimento das investigações.

O pedido de prisão preventiva ainda será analisado pela Justiça.

Outros Envolvidos - A mesma ação penal envolve os seguintes acusados: Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, Carmo Name Júnior, Ueverton da Silva Macedo, Ricardo José Rocamora Alves, Thiago Rodrigues Alves, Milton Matheus Paiva Matos, Ana Cláudia Alves Flores, Marcus Vinicius Rossentini de Andrade Costa, Luiz Gustavo Justiniano Marcondes, Jacqueline Mendonça Leiria, Heberton Mendonça da Silva, Roger William Thompson Teixeira de Andrade, Valdemir Santos Monção, Cleiton Nonato Correia, Edmilton Rosa, Fernanda Regina Saltareli, Maxilaine Dias de Oliveira, Roberta de Souza, Yuri Morais Caetano, Rafael Soares Rodrigues, Paulo Vítor Famea e Saulo Ferreira Jimenes. A promotora observou que a única citação pendente para a continuidade do processo é a de Thiago Rodrigues Alves, que ainda não foi localizado

