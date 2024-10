Milei é acusado de plágio em discurso na ONU

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi acusado de plagiar trechos de falas do personagem Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, na série americana "West Wing - Nos Bastidores do Poder", que foi exibida entre 1999 e 2006, durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Acreditamos na liberdade de expressão para todos, acreditamos na liberdade de religião para todos”, disse Milei. Em seguida, declarou: “acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão, seja por meio da opressão política, da escravidão econômica ou do fanatismo religioso. Essa ideia fundamental não deve ser apenas palavras; deve ser apoiada por ações, diplomaticamente, economicamente e materialmente”.

Essas frases já haviam sido ditas pelo presidente fictício dos Estados Unidos, na série citada. Diante desse fato, o colunista Carlos Pagni, do jornal La Nación, comentou ironicamente sobre a “onda de preguiça” no governo ao reproduzir o texto sem crédito.

Com a situação, foi recordado que em seu discurso de posse, Milei também plagiou a mesma série.

