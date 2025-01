Trump publica mapa dos Estados Unidos com Canadá anexado

Saiba Mais Internacional Trump comenta sobre a possibilidade de anexar o Canadá aos Estados Unidos

Na noite desta terça-feira (7), o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou controvérsia ao publicar em uma rede social dois mapas em que o território do Canadá aparece anexado ao dos Estados Unidos.

Em um dos mapas, a bandeira norte-americana cobre os dois países, acompanhada da legenda: “Oh, Canadá!”. No segundo, os territórios são identificados como “Estados Unidos”, sem qualquer texto explicativo.

A publicação é parte de uma série de declarações de Trump iniciadas na segunda-feira (6), em que ele defende que o Canadá deveria se tornar o “51º estado” norte-americano.

Durante uma coletiva de imprensa na Flórida, ele afirmou que a anexação seria financeiramente vantajosa para ambos os países e classificou a fronteira entre os dois como uma “linha artificialmente desenhada”.

Ao justificar a sua ideia, Trump declarou que os Estados Unidos gastam “centenas de bilhões de dólares por ano” para proteger o Canadá. Ele também ameaçou utilizar medidas econômicas para pressionar o vizinho, como a imposição de tarifas ou até boicotes a produtos canadenses, caso sua sugestão não seja bem recebida.

“Eles são ótimos, mas estamos gastando muito para cuidar deles. Seria melhor para todos unirmos forças”, disse.

Até o momento, o governo do Canadá não comentou oficialmente as declarações. No entanto, a opinião pública canadense reagiu com indignação nas redes sociais, com muitas mensagens reforçando o orgulho nacional e repudiando a ideia de anexação.

