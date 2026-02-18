Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Justiça

'Complexidade técnica', diz prefeitura sobre intervenção no Consórcio Guaicurus

A gestão municipal entrou com embargos e agora pede mais prazo para apresentar contestação na ação judicial; os pedidos ainda estão pendentes de análise da Justiça

18 fevereiro 2026 - 10h35Vinícius Santos

A prefeitura de Campo Grande pediu à Justiça (2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos), a prorrogação do prazo para apresentação de contestação na ação que determina que AGETRAN e AGEREG, no prazo de 30 (trinta) dias, seguindo os protocolos técnicos e a legislação vigente, adotem providências para instaurar o procedimento administrativo de intervenção no Contrato de Concessão nº 330/2012. 

Pela decisão, a gestão deve adodaer medidas nomeando um interventor, assim como apresentem em Juízo um plano de ação com cronograma para a regularização da situação do Sistema de Transporte Público Urbano, na empresa Consórcio Guaicurus, concessionária que administra o sistema de transporte coletivo.

A decisão que obriga a prefeitura a instaurar o procedimento administrativo de intervenção é do juiz Eduardo Lacerda Trevisan, que ainda estipulou multa contra o município de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por dia, a incidir por 100 (cem) dias-multa em caso de descumprimento. O prazo final para cumprimento da decisão é 19 de fevereiro.

No entanto, o município apresentou embargos, pedindo esclarecimentos ao magistrado sobre a obrigação de fazer imposta, "notadamente quanto ao alcance, à extensão e à compatibilidade da medida judicial com o regime jurídico-administrativo aplicável aos contratos de concessão e à atuação regulatória do ente municipal".

Segundo a prefeitura, "...apreciação dos embargos de declaração revela-se medida necessária para o regular prosseguimento do feito e para o efetivo, ordenado e juridicamente seguro cumprimento da decisão judicial".

Além disso, o município solicitou que a Justiça negue a participação de terceiros no processo, argumentando que tal participação "possui potencial de tumultuar o regular andamento do processo, criando precedente indesejável para a multiplicação de intervenções de terceiros em idêntica condição, o que comprometeria a racionalidade procedimental e a própria governabilidade do processo judicial".

Sobre o pedido de prorrogação de prazo para contestação, a prefeitura alegou que "Trata-se de demanda de elevada complexidade técnica, institucional e administrativa, que envolve contrato de concessão de serviço público essencial, atuação de órgãos reguladores, análise de dados operacionais, econômicos e jurídicos, bem como a necessária interlocução entre diversas secretarias e autarquias municipais para a adequada formação do conjunto probatório documental. A dilação do prazo mostra-se razoável e proporcional, preservando o contraditório substancial e assegurando que a resposta do ente público seja apresentada de forma completa, tecnicamente fundamentada e compatível com a relevância sistêmica da matéria discutida".

Autor da ação rebate

O autor da ação, Lucas Gabriel de Sousa Queiroz Batista, o "Luzo Queiroz", por meio de seu advogado, já se manifestou dentro do processo, rebatendo as alegações da prefeitura. Segundo o autor, tais alegações "não se sustentam, seja sob o prisma lógico, seja sob o aspecto jurídico".

Ainda de acordo com "Luzo Queiroz", "O que os embargos pretendem, em verdade, é reduzir o alcance da tutela concedida e retardar sua efetividade, sob o pretexto de uma contradição inexistente, quando o que há é mera inconformidade com o conteúdo da decisão".

Para o autor da ação, "Não há vício lógico-jurídico a ser sanado. O que se verifica é mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que evidencia o caráter protelatório dos embargos opostos", e ele pede que a prefeitura seja multada e cobra o cumprimento imediato da ordem de intervenção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Social - Foto: Ilustrativa / Município de Gaspar
Justiça
CNJ lança manual com diretrizes para garantir direitos da população em situação de rua
Prefeita Adriane Lopes em 2024 no local - Foto: PREFCG
Cidade
No MPMS, indígenas pressionam prefeitura por terrenos prometidos no Jd. Inápolis
Delegado Rivaldo Barbosa -
Justiça
Caso Marielle: delegado e policiais operavam organização criminosa dentro da Polícia Civil
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Agência do INSS
Justiça
STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes
Ministro do STF, André Mendonça
Justiça
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad