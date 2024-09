Justiça nega soltura de homem que matou jovem após discussão em tabacaria

A Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Carlos Eduardo Serem Ruberdo, acusado de matar Bruno Justino Campidelli, de 24 anos, após uma discussão em uma tabacaria no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O crime ocorreu na manhã de 10 de maio, quando Ruberdo, supostamente, disparou tiros que resultaram na morte de Campidelli.

A defesa de Ruberdo solicitou ao juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri sua liberdade ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares, alegando que ele possui residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, além de ser réu primário. A defesa também destacou que Ruberdo se tornará pai em outubro.

O Ministério Público, responsável pela acusação, posicionou-se contra a soltura, apontando a gravidade do crime e recomendando a continuidade da prisão para garantir a ordem pública. O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, ao analisar o caso, decidiu manter a prisão preventiva. Segundo ele, o crime, praticado em via pública e com resultado fatal, demonstra o desprezo do acusado pelas normas sociais. O magistrado também afirmou que a instrução processual ainda está em andamento, podendo a liberdade provisória ser considerada em outro momento.

Diante disso, Carlos Eduardo Serem Ruberdo continuará preso enquanto o processo segue em curso.

