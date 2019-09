Funsat oferece 100 vagas para operador de telemarketing

Priscilla Porangaba, com informações da Funsat

Para quem procura uma oportunidade de emprego, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) está oferecendo 216 oportunidades, sendo 100 delas para operador de telemarketing receptivo nesta quinta-feira (26).

Segundo a fundação, além das 100 vagas para telemarketing também estão sendo oferecidas oportunidades para carpinteiro, servente de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, costureira em gera, empregado doméstico faxineiro, promotor de vendas, auxiliar contábil, eletromecânico de manutenção de elevadores e entre outros.

Há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) com destaque nas áreas de auxiliar de limpeza, auxiliar de cobrança, advogado, ajudante de carga e descarga de mercadoria, técnico em segurança do trabalho e porteiro.

Os interessados nas vagas devem procurar à Funsat, que está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Gloria. Confira a lista completa de vagas.

