Funsat tem vagas para pintor e supervisor nesta quarta

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta terça-feira(19) vagas para analista de estoque, pintor de automóveis e supervisor de costura de vestuário, além de outras oportunidades.

Para a vaga de analista de estoque, o profissional irá acompanhar e conferir o carregamento, assegurando a correta expedição dos produtos e materiais vendidos/bonificados. Organizar a auditoria de estoque, sem participar da contagem. Fazer a gestão dos produtos; cuidar da organização; atender outras necessidades próprias da área de logística. Exercer a liderança da equipe, acompanhando inventários. Zelar pelo programa de 5S da empresa, sobretudo o controle FIFO (first in first out – primeiro que entra primeiro que sai).

Conhecimentos exigidos: Liderança, Gestão de pessoas, Logística, Empilhadeira, Armazenagem, Pacote Office. Ter disponibilidade para viagens, pois treinamento será em outra cidade. Ensino médio completo ou Superior cursando. Salário: R$ 1.600,00 mais Vale-alimentação, Cesta básica, Plano de saúde e odontológico e Vale-transporte.

E para a vaga de pintor de automóveis, o profissional irá ajudar na preparação de pintura veicular. Irá preparar a superfície a ser pintada, aplicar primer, recuperação de para-choque, lixar as massas para a pintura. Ensino Fundamental completo. Salário: R$ 1.653,00 mais comissão e vale-alimentação.

E por fim a vaga de supervisor de costura de vestuário, é necessário conhecimento e experiência em alfaiataria, cortes de tecidos, costuras de roupas social. Possuir experiência nessas especificações. Ensino médio completo salário: R$ 2000,00 mais vale-transporte, vale-alimentação e outros benefícios.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço – A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 4042 – 0585.

