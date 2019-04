Funtrab inicia a semana com 110 novas oportunidades de emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) começou a semana com o pé direito e com um quadro de 110 novas oportunidades de emprego. Também estão sendo oferecidas vagas para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades oferecidas são para as seguintes áreas: açougueiro desossador, motorista de caminhão tanque, sushiman, vendedor pracista, promotor de vendas, passador de roupas em geral, entre outras.

Já para pessoas PcD estão abertas vagas para assistente de vendas, auxiliar de linha de produção, auxiliar de escritório, repositor de mercadorias e outras oportunidades.

Na capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab (rua 13 de Maio, 2773, centro), das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Interior

No interior, as pessoas têm à disposição mais 804 vagas de trabalho distribuídas por Mato Grosso do Sul. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no Boletim de Vagas. Entre as oportunidades destacam-se os municípios de:

- Bataguassu, com 30 vagas para auxiliar de linha de produção;

- Costa Rica, com 53 oportunidades, entre elas, 12 para motorista de caminhão e cinco para atendente de farmácia;

- Dourados, com 116 vagas, sendo seis para auxiliar de produção e 15 para repositor de mercadorias;

- São Gabriel do Oeste, com 48, onde 20 para auxiliar de cozinha e 23 para garçom.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

