Funtrab inicia semana com 141 novas oportunidades em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) começou a semana oferecendo 141 novas oportunidades de emprego em Campo Grande. As vagas estão destinadas em diversas áreas e inclusive, destinada também a pessoas com deficiência.

As novas oportunidades oferecidas são para auxiliar de estoque, costureiras de máquinas industriais e vendedor interno. Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis a de repositor de mercadoria, lavador de ônibus, técnico em enfermagem e vendedor de porta em porta.

Para auxiliar de estoque são destinadas dez vagas, exige pelo menos seis meses de carteira assinada e ensino fundamental completo. Oferece vale-transporte, refeição no local e conta por R$ 5,26 a hora trabalhada.

Já para costureiras de máquinas industriais foram destinada cinco vagas, exige seis meses de experiência (não precisa ser comprovada na carteira de trabalho) e ensino fundamental incompleto.

O serviço será de confecção de malhas “modinhas” e deve ter experiência com máquinas industriais. Salário de R$ 1.194,00 mais vale transporte, refeição no local e prêmio de R$ 100 por assiduidade.

Vendedor interno também são cinco vagas para vendedores com experiência em vendas de eletroeletrônicos com no mínimo de seis meses de carteira assinada, ensino médio completo e disponibilidade de horário das 10h às 14h ou das 14h às 22h.

Salário de R$1.200,00 mais comissão, participação nos lucros, assistência médica e odontológica, refeição no local e vale transporte.

Vagas Exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

A Funtrab também oferece 21 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), em Campo Grande. Confira abaixo:

Repositor de mercadorias –São 14 vagas para repositor de mercadorias de dois supermercados da capital. O salário é de R$ 1.055,00.

Lavador de ônibus – Duas vagas para lavador de ônibus e pátio no período noturno e não necessita de experiência. Salário de R$ 998 com adicional noturno, adicional de insalubridade mais R$ 110 de tíquete alimentação, vale transporte e assistência médica/odontológica.

Técnico de enfermagem – Uma vaga para técnico de enfermagem realizar cuidados gerais com pacientes, administrar medicações, fazer curativos e produzir relatórios. Necessita o mínimo de seis meses de experiência com carteira de trabalho assinada.

Salário de R$ 1.344,97 mais benefícios de vale transporte, adicional de insalubridade, 10% de assiduidade, auxilio farmácia, auxilio creche, assistência odontológica e cesta básica.

Vendedor porta a porta –Uma vaga de vendedor ‘porta a porta’ para pessoas que possuem o ensino médio completo, CNH A ou B, veículo próprio e que tenha disponibilidade para viagem. Salário de R$ 1.218,00, vale transporte, tíquete alimentação e assistência médica/odontológica.

Os interessados devem comparecer à sede Funtrab, que está localizada na rua 13 de Maio, 2773, no centro, das 7h às 17h. É necessário levar o RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para os deficientes, será necessário levar o laudo médico.

