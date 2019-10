Funtrab oferece 147 oportunidades de emprego nesta terça-feira

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul tem 147 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (15). Há diversas oportunidades de retorno ao mercado de trabalho. Entre as vagas em processo de seleção estão: motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing, gesseiro, modelista, marceneiro e engenheiro florestal.

Para pessoa com deficiência, as oportunidades são: atendente de telemarketing, auxiliar da linha de produção, auxiliar operacional de logística, estoquista, operador de caixa, operador de vendas, programador de sistemas de informação, e recepcionista atendente.

Os interessados devem comparecer à Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. O atendimento é realizado de segunda à sexta, das 7h às 17h. Para se cadastrar o candidato precisa apresentar documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.

