Funtrab oferece 169 vagas nesta quarta-feira

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Para esta quarta-feira (16) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta 169 vagas para diversos níveis de escolaridade na Capital. Entre as oportunidades, há vagas para eletricista, caseiro, confeiteiro, fiscal de tráfego, costureira, tosador de animais, técnico em nutrição e dietética, serrador de mármore, engenheiro de produção e engenheiro florestal.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Os interessados em participar da seleção devem procurar a Funtrab na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h as 17h. Os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Acabador de mármore e granito 1

Ajudante de eletricista 1

Ajudante de pintor 1

Analista de sistemas (informática) 1

Assistente administrativo 1

Assistente de vendas 1

Atendente balconista 2

Atendente de telemarketing(PcD) 1

Auxiliar de costureira (no acabamento) 1

Auxiliar de cozinha 9

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 10

Auxiliar de limpeza(PcD) 1

Auxiliar de linha de produção(PcD) 3

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1

Auxiliar de pizzaiolo 2

Auxiliar de técnico de eletrônica 1

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar operacional de logística(PcD) 1

Caseiro 2

Chapeador de veículos 1

Chapista de lanchonete 2

Chefe de depósito 1

Churrasqueiro 1

Confeiteiro 1

Costureira de máquinas industriais 3

Cozinheiro geral 1

Cozinheiro industrial 1

Eletricista 2

Eletricista de instalações de veículos automotores 3

Eletricista de manutenção em geral 1

Engenheiro de produção 1

Engenheiro florestal 1

Estoquista 1

Fiscal de tráfego 2

Funileiro de automóveis (reparação) 1

Funileiro de veículos (reparação) 1

Garçom 2

Gesseiro 1

Impressor flexográfico 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 3

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 3

Jardineiro 1

Lavador de carros 1

Marceneiro 3

Mecânico de amortecedores 1

Mecânico de auto em geral 1

Montador de móveis de madeira 1

Motorista de ônibus rodoviário 10

Operador de caixa(PcD) 1

Operador de empilhadeira 1

Operador de extrusora de borracha e plástico 2

Operador de máquina de corte (vidros) 1

Operador de suporte técnico (telemarketing) 2

Operador de telemarketing ativo 10

Operador de vendas (lojas) 1

Padeiro 1

Pedreiro 6

Pintor de automóveis 2

Pintor de veículos (reparação) 1

Pizzaiolo 1

Polidor de automóveis 1

Programador de sistemas de computador 1

Programador de sistemas de informação(PcD) 1

Recepcionista atendente(PcD) 1

Repositor de mercadorias 5

Serrador de mármore 1

Servente de pedreiro 6

Técnico de manutenção eletrônica 2

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico em fibras ópticas 1

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicohospitalares 1

Técnico em nutrição e dietética 2

Técnico em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 1

Tosador de animais domésticos 1

Trabalhador rural 1

Vendedor de serviços 2

Vendedor interno 3

Vendedor pracista 12

Deixe seu Comentário

Leia Também