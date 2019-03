Funtrab oferece vagas para quem nÃ£o tem experiÃªncia

Homens e mulheres que pretendem uma colocação no mercado de trabalho e não possuem experiência profissional anterior podem encontrar uma chance na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), a partir desta sexta-feira(8). A Funtrab abre processos seletivos para as seguintes funções:

- Auxiliar operacional de logística (20 vagas) – necessário ter ensino médio completo. A função é no período noturno, consiste em separar manualmente as mercadorias do supermercado e fazer contagem do estoque, dar apoio às atividades pós inventário e organização do local. O salário é de R$ 1.108,38, mais vale-transporte.

- Auxiliar de sushiman (1 vaga) – indispensável ter ensino médio completo; turno das 16h às 22h15, de domingo a domingo, com uma folga semanal; para auxiliar no preparo de alimentos e organização do local, a empresa dará treinamento na função. O salário de R$ 1.207,35, mais vale-transporte e alimentação no local.

- Dedetizador (1 vaga) – imprescindível ter ensino médio completo. Trabalho de segunda a sábado; a empresa oferece treinamento para trabalhar com manipulação de produtos químicos, raticida, controle de pragas em hospitais, empresas e etc. Tudo terá a orientação de um técnico responsável. É necessário ter CNH de categoria AB e ser comunicativo, ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viajar (tudo pago pela empresa). O salário é de R$ 1.130,00, mais vale-transporte, vale-alimentação de R$ 200,00, seguro de vida e uniforme.

- Frentista (casal/2 vagas) – essencial ter nível fundamental completo. A vaga é para casal, a função é de frentista, para abastecimento e lavagem de aviões de pequeno porte. Já a função da esposa é de auxiliar de limpeza para limpeza e organização do escritório. O salário de cada um será de R$ 998,00. A empresa oferece para o casal moradia com água e luz, uniforme e Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os interessados devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho – rua 13 de Maio, 2.773, centro. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Todos os serviços são gratuitos.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.

