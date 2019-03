InstituiÃ§Ã£o oferece cursos nas Ã¡reas da beleza, design e comÃ©rcio

O Senac Campo Grande oferece opções variadas para quem busca por qualificação profissional nas áreas da beleza, design e comércio. Entre as oportunidades, está o curso design de sobrancelha, com início dia 11 de março, que irá proporcionar aos participantes o aprendizado da modelagem por meio da simetria facial, com a utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e necessidade do cliente. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.

Ainda na área da beleza tem o curso design de corte feminino: técnicas avançadas, que oferece aperfeiçoamento orientado por docentes qualificados na Academia Pivot Point, baseado em técnicas precisas, avançadas e fundamentadas no visagismo estruturado e formas geométricas para aplicação em cortes femininos. As aulas têm início dia 11 de março e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.

Para quem gosta de cuidar do próprio visual tem o curso de Automaquiagem, em duas turmas, com início dias 25 e 27 de março, nos períodos vespertino e matutino, respectivamente. O curso ensina desde o básico da maquiagem, como fazer uma pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.

Outra oportunidade é o curso de depilação com linha, com início dia 25 de março, de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 22h. O curso desenvolve no participante as competências relacionadas à depilação com linha/fio por meio das mãos, de acordo com as normas sanitárias e de biossegurança, a fim de extrair o pelo a partir de seu folículo, sem agredir a pele.

Na área de design a opção é o curso de desenho arquitetônico, que em sua metodologia propõe situações ativas de aprendizagem que levam os participantes a desenvolverem as habilidades necessárias para realização de desenhos arquitetônicos. O curso é voltado para profissionais da área da arquitetura e tem início dia 18 de março, no período noturno.

E na área do comércio, tem o curso de marketing e gestão de relacionamento de clientes, com início dia 18 de março, no período noturno. O curso tem como objetivo apresentar os principais conceitos e práticas do marketing de relacionamento nos mercados organizacional e consumidor, definindo soluções que integrem estratégias, processos, pessoas e tecnologias da informação, resultando em ações eficazes de marketing, alinhadas com a realidade da nova economia e com as características dos clientes.

O Senac Campo Grande fica na rua Francisco Cândido Xavier, 75, bairro Amambaí. Outras informações no site: www.ms.senac.br/campogrande ou pelo telefone: (67) 3312-6260.

