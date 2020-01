Funtrab oferece 181 vagas de emprego na capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferta 2.830 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13). Entre vagas convencionais e para pessoa com deficiência (PcD), Campo Grande tem 181 vagas disponíveis.

O maior número de oportunidades na capital é para analista de suporte técnico, auxiliar de logística, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza e atendente do setor de frios e laticínios.

Das 31 unidades da casa do trabalhador no Estado, as regiões com maior oferta de vagas na semana, são Iguatemi e Aquidauana que juntas, somam 2.175 oportunidades para indígenas que desejam atuar no cultivo de maça nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30.

No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador.

Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa de oportunidades para a semana pode ser conferida aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também