Prefeitura convoca candidatos aprovados em seleção; confira os nomes

Os candidatos aprovados nos processos seletivos simplificados para a contratação de enfermeiros, técnicos e assistente social estão sendo convocados para atuar nas unidades de saúde de Campo Grande.

A convocação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (22). Ao todo, são 25 enfermeiros, 51 técnicos de enfermagem e 1 assistente social. Os candidatos devem se apresentar conforme cronograma descrito no edital no auditório do Instituto Sul-mato-grossense para cegos – Florivaldo Vargas – (ISMAC) – localizado na Rua 25 de Dezembro – nº 262 – Centro. Clique aqui , baixe o diário número 5.468 e confira as convocações nas páginas 7, 9 e 10.

Confira a lista dos candidatos convocados:

- Enfermeiros

Celsiane da Silva Rodrigues Pereira

Cíntia Cristina Cacho Nantes De Oliveira

Andrea Dos Santos Caires Lopes

Diana Pache Rodrigues

Antonio Moraes Chaves Neto

Lavínia Galdino

Marly Foster Delmondes

Alessandra Rodrigues De Lima Jimenez

Maria Mourão Freire Verbisck

Maria Selma Pereira Ramos Pinheiro

Marcio Ramos Aguiar

Juliana Motta Ramos

Luciane Negrete Saracho

Celiene Xavier De Oliveira

Adriana Rosa Medina Pirez

Kenia Caceres Souza

Daniel Fernando Da Silva Leite

Helen Siqueira Santana

Matelma Livrada Do Espirito Santo

Luiz Henrique Teles Fernandes

Hudson Natilo Chamorro Guanes

Ghislaine Gonçalez De Araujo Arcanjo

Jussara Belchior De Oliveira

Daniela Marques Monti

Carlos Alexandre Alves Da Cunha

- Assistente social

Sonia Maria De Lima

- Técnico de enfermagem

Clodoaldo de Andrade

Alexsandra da Silva Santana

Sweni da Silva Lopes

Taynara Leticia Peralta da Costa

Lucas dos Santos Martins

Maria Eugenia Colatto

Zenobia Vaz Peres

Charles Cristiano Barbosa Pinho

Alessandra Moraes Ribeiro

Juliano Molina Oliveira

Roberta Aparecida de Oliveira

Lucimara da Silva Chaves de Oliveira

Nadia Cristina Alves Evangelista

Luiza Braga Mercado

Rosilene Paz de Oliveira

Valeska Aparecida Ferreira Alves

Silmara Oliveira dos Santos

Claudete da Silva Vicente

Gracielle Socorro dos Santos

Tieme Nascimento de Alencar

Abileine Campos do Nascimento

Stéfanie Freitas

Gleice Kelly Rodrigues da Silva

Dalila Vieira de Oliveira

Claudine Villalba

Murilo Maciel Batista

Leiziane Almeida de Oliveira

Isa Ludmila Xavier Delmondes Meira

Jeissiane Campanhans da Silva

Bruna Fabíola Silva Carvalho

Natali Cavalcante da Silva

Ana Cristina Fernandes Lopes

Alice Ferreira Maldonado

Naura Cristina Rodrigues de Santana

Aurieneia Cristina Laert Silva

Elaine Pereira Maia

Juliano Souza da Silva

Eliane Firmino Brites

Jhoze Pereira da Silva

Rosa Maria de Oliveira Farias Castilho

Neuza Ribeiro

Celma Leite Schaustz

Maria Leonice da Costa Fleitas

Rita Conceição de Souza

Aparecida Pereira Rodrigues Ximenes

