Prefeitura de Ladário abre processo seletivo para técnico de enfermagem

A Prefeitura Municipal de Ladário-MS publicou edital nesta sexta-feira (11), referente a abertura de processo seletivo público simplificado para a contratação de profissionais de enfermagem. São cinco vagas disponíveis e há três vagas para cadastro reserva. Os salários são de R$ 934,66 para 40 horas semanais.

Os selecionados ocuparão a função de Técnico de Serviço de Saúde II (Técnico de Enfermagem). O objetivo é atender as necessidades excepcionais e temporárias da Secretaria Municipal de Saúde, mediante contratação por 06 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O processo seletivo compreende entrega de currículo e avaliação de títulos. As inscrições serão iniciadas na próxima segunda-feira (14) e se encerrarão no dia 18 de Janeiro. Os interessados devem se inscrever na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Comandante Souza Lobo, 1197, Centro – Ladário – MS, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Os documentos de inscrição e informações adicionais podem ser visualizadas no Diário Oficial, na página 32.

