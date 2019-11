Prefeitura por meio da Funsat abre 25 vagas para cursos profissionalizantes

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Por meio da Escola de qualificação da Fundação Social do Trabalho (Funsat), a prefeitura de Campo Grande, abre inscrições para os cursos de atendimento e operação de caixa, curso básico de auxiliar de escritório e curso de finanças para pequenos negócios, totalizando 25 vagas para cada curso.

De acordo com a explicação do diretor-presidente da funsat, Cleiton Franco, estes cursos estão com demanda crescente na fundação devido às oportunidades de emprego nestas áreas que vem crescendo.

Para participar de qualquer um dos cursos é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

O curso de atendimento e operação de caixa objetiva, em 18 horas de treinamento, capacitar o profissional para compreender os serviços de apoio e atendimento. Já o curso de básico de escritório tem carga horária de 15 horas e visa desenvolver capacidades básicas para compreender as rotinas administrativas de um escritório e todas as atribuições da função. O curso de finanças para pequenos negócios objetiva formar profissionais para executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender fornecedores e clientes.

Para se inscrever é necessário apresentar cópias dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cópia da carteira de trabalho.

O interessado deve comparecer na Funsat até às 17 horas. Está localizada na rua 14 de Julho, n.992, Vila Glória. Para maiores informações ligar para o telefone (67) 4042-0585.

