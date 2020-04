UEMS abre seleção em cursos na modalidade à distância para professores

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu inscrições para seleção de bolsistas que irão trabalhar na modalidade de cursos à distância da instituição.

As vagas são para os cursos de licenciatura em Ciências Sociais e bacharelado em Administração Pública e as inscrições devem ser feitas até dia 12 de abril.

A inscrição para professores formadores seguem até amanhã e, para tutores presenciais, até 12 de abril. O processo é online e esse cadastramento pode ser feito no link.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.300, a ser paga diretamente pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB-CAPES) do Ministério da Educação.

O período de duração das bolsas será limitado à duração da disciplina selecionada no curso escolhido, ao qual o professor formador se vinculará.

Entre os requisitos para se candidatar para professor formador no curso de Ciências Sociais é ter Graduação em Filosofia ou Ciências Sociais, Mestrado ou Doutorado em Filosofia, Ciências Sociais ou Sociologia.

Já para se candidatar a professor formador para o curso de Administração Pública, os requistos são ter Graduação em Direito, com Especialização ou Mestrado na Área.

Deixe seu Comentário

Leia Também