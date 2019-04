Vale Universidade Indígena abre período de inscrição nesta segunda

A partir da próxima segunda-feira (29), os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) já podem se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante e também apoiar a permanência na instituição por meio da concessão de benefício social. A informação foi publicada por meio de resolução no Diário Oficial do Estado (DOE/MS) de segunda (22).

Entre as condicionalidades estabelecidas, poderá se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena o acadêmico que comprove ter renda familiar até três salários mínimos e que preencha os seguintes requisitos, como ser índio, mediante apresentação do documento de registro civil, no qual deverão constar a etnia e aldeia do postulante; não possuir outro curso de graduação de nível superior; estar matriculado nos cursos de graduação presencial, reconhecidos nos termos da legislação vigente e mantidos pela UEMS; entre outros pontos constantes na resolução.

A inscrição deverá ser realizada por meio do site www.sedhast.ms.gov.br até às 16h do dia 17 de maio. O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

O acadêmico selecionado deverá realizar estágio com carga horária de 12 horas semanais, cumpridas em jornadas de 4 horas diárias no período matutino ou vespertino, compatíveis com o horário escolar, nas instituições indicadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por intermédio da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes).

