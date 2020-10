Adolescente é encontrado morto com tiro na cabeça

O corpo do adolescente de 16 anos, identificado como Nelson Ramón Fretes Valiente, foi encontrado nesta terça-feira (13), em uma estrada vicinal, em Bella Vista do Norte, cidade paraguaia na divisa com Bela Vista, que fica a 325 km de Campo Grande. O jovem estava desaparecido há oito dias.

Conforme o site Capitan Bado, o garoto foi encontrado por populares que passavam pelo local, que acabaram acionando a polícia. A vítima foi encontrada enrolado em um lençol e estava trajando uma camiseta preta, uma calça jeans. Ele tinha uma perfuração de bala na cabeça.

A polícia investiga o caso, e ainda não se sabe o que pode ter causado o crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também