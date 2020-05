Adolescente furta Van, mas atola ela e é preso no interior

Priscilla Porangaba, com informações do MS Todo Dia

Uma van furtada na madrugada deste sábado (23) no bairro São Francisco, em Costa Rica, foi recuperada nesta manhã pela Polícia Militar.

Segundo informações do MS Todo Dia, a van estava atolado em uma estrada e as equipes da polícia estão no local para realizar os procedimentos necessários.

Um guincho foi acionado para retirar a van do local e um adolescente de 16 anos foi apreendido no local.

Ainda de acordo com o site, o proprietário deixou a van Mercedes, cor prata, em frente a sua casa, e quando acordou para trabalhar na linha de Costa Rica à Mineiros (GO), não encontrou o veículo.

O proprietário ainda informou a van estava trancada, que tem alarme, também estaria com o tanque cheio e pronta para percorrer 400 quilômetros. O documento (CRLV) não estava dentro do veículo.

A polícia recebeu a informação de que a van saiu sentido Chapadão do Sul, pois, foi vista por funcionários municipais que estão fazendo barreiras sanitárias.

A polícia levantou que o suspeito poderia ainda estar na região e após diligências localizaram um menor de 16 anos de idade pedindo carona na MS-306.

O adolescente foi abordado e confessou a autoria do furto, sendo encaminhado posteriormente para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também