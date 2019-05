Após perseguição, carro com 800 kg de maconha pega fogo na BR-463

Um Chevrolet Astra com 800 quilos de maconha pegou fogo, na manhã desta terça-feira (7), no BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã. Os ocupantes fugiram para o matagal, onde ficaram cerca de 20 horas escondidos, até serem encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma fazenda próxima.

Conforme apurado, a dupla teria ignorado a ordem de parada pelos policiais, jogando o carro para cima da equipe, momento em que começou a perseguição, que se estendeu por cerca de 10 quilômetros. O carro foi abandonado e pegou fogo, mas a suspeita é que incêndio tenha sido causado por uma pane elétrica.

Os dois traficantes são de Deodapólis e teria pegado o carro em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã e entregaria em Dourados. Parte da droga foi destruída pelas chamas.

O carro era roubado e originário de Arujá (SP).

