Armado, homem ameaça matar família se ex não entrasse em carro e a sequestra

A irmã de Geisiele Correa Barreto, de 30 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas para registrar o sequestro da vítima pelo ex-companheiro.

Segundo informações de boletim de ocorrência, a vítima estava em frente de casa com familiares, quando o ex chegou e, armado, ameaçou matar a todos caso ela não entrasse no carro.

A mulher entrou no veículo do suspeito, e, conforme boletim de ocorrência, até a publicação desta reportagem não havia sido encontrada.

O registro policial foi feito pelos crimes de sequestro e cárcere privado.

