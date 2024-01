Assassino de caminhoneiro é preso depois de sequestrar mulher em Dourados

O responsável pelo assassinato do caminhoneiro Giovane Rodrigues Pires, de 29 anos, foi preso há pouco em Maringá (PR). Depois de matar a vítima, o autor sequestrou a companheira de trabalho do rapaz, identificada como Carla. A polícia investiga o caso como um crime passional.

Conforme as apurações iniciais, a mulher que estava conduzindo o caminhão, levando Giovane como passageiro. Em determinado momento, ela teria parado o veículo nas proximidades do pátio de um restaurante localizado às margens da MS-276, em Indápolis, distrito de Dourados.

Diferente do que teria sido noticiado durante toda a manhã, Giovane não foi morto a facadas, mas sim a tiros. Ele foi atingido por disparos no peito, nas costas e no braço direito.

O site Dourados News noticiou ainda que a mulher e a vítima fatal, trabalhavam em uma empresa terceirizada que transporta ração para indústria da cidade e são motoristas de caminhões diferentes.

O caso deve ganhar novos desdobramentos agora que o autor foi preso, indicando a motivação do crime e esclarecendo se é realmente um crime passional.

Deixe seu Comentário

Leia Também