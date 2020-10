Casal é preso transportando 32kg de cocaína em carro de luxo

Matheus Rondon com informações da assessoria

Um casal foi preso na manhã da terça-feira (20), por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Eles estavam transportando 46 tabletes de pasta-base de cocaína, pensando 32kg. A droga estava escondida no painel do veículo.

A prisão foi possível através de trocas de informações de inteligência e trabalho de campo realizados pelas equipes da Denar e PRF, onde se aparou que o casal trazia o entorpecente de Ponta Porã com destino a Três Lagoas para ser distribuída no país.

Com os elementos informativos obtidos acerca do “modus operandi”, veículo utilizado e qualificação dos envolvidos, houve êxito na prisão da dupla conduzindo um veículo Peugeot 3008, cor branca, dentro do qual estava acondicionado o entorpecente em compartimento oculto. Chamou atenção da equipe o fato de que o casal levava seu filho de 6 anos de idade na viagem, obviamente em uma tentativa de não chamarem tanta atenção para si e se esquivarem da ação da polícia.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e devidamente apresentados em audiência de custódia, onde foi mantida sua prisão em flagrante e decretada sua prisão preventiva.

