Casal escolhe casa perto de escola para vender droga e é preso com crack

O casal Beatriz Gonçalves Pedroso e Wilson Guimarães da Silva, de 23 e 21 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (11) com porções de cocaína e crack em Nova Andradina.

Eles, confessaram que escolheram a casa onde estavam vendendo a droga por ser perto de uma escola e por isso “acesso fácil” para os alunos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Beatriz foi flagrada por policiais militares entregando drogas a duas pessoas dentro do quintal de uma casa. Diante da situação, entraram no local e foram recebidos pelo casal.

Com os policiais dentro da casa Beatriz ainda tentou esconder no sutiã uma pedra de crack, foi flagrada e acabou confessando o tráfico de drogas. Ela contou que vende o entorpecente no local há 3 meses e escolheu a casa pela proximidade com a Escola Estadual Marechal Rondon, já que fica no “corredor” de saída dos alunos.

Nas busca pela casa foi encontrado em um copo, em cima da estante, 45 pinos de cocaína e R$ 40 divididos em notas em R$ 10 e R$ 5. No bolso de uma jaqueta os policiais ainda apreenderam mais de R$ 2 mil em notas trocadas e um cheque de R$ 285. O casal detalhou ainda que por noite costumavam vender R$ 250 em drogas.

Os dois foram presos em flagrante e levados para Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também