Policiais se unem em operação contra "baderna" na Euclides Conveniência

Com cerca de 40 profissionais da Segurança Pública, a Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Semadur realizaram na madrugada deste sábado (15), uma Operação com o intuito de coibir o consumo e venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, tráfico de drogas e sons automotivos em frente a Euclides Conveniência localizada na rua Euclides da Cunha, esquina com avenida Ceará.

A aglomeração de pessoas durante as madrugadas nos finais de semana no local têm gerado diversas reclamações de moradores e comerciantes da região.

O bloqueio foi realizado nos dois sentidos da avenida Ceará, nos dois sentidos da rua Euclides da Cunha e na rua Sergipe, paralela a avenida Ceará.

O titular da Deops, Paulo Henrique de Sá alega que as atitudes dos consumidores do local põe em risco não só a população que trafega na avenida, mas também os adolescentes que frequentam o lugar. “Investigamos também o tráfico de drogas, é uma manobra muito arriscada, colocando em risco a segurança da população, e expondo a juventude a todo infortúnio que pode acontecer na noite”, declarou.

Durante a operação vários veículos foram apreendidos com som alto. “Apreendemos 6 a 7 veículos, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está fazendo o teste do bafômetro em vários motoristas, e talvez tenhamos algum flagrante. Essas operações serão repetidas pontualmente em diversos locais da cidade, pois não podemos permitir que transformem a rua numa balada arriscando a vida da população”, finalizou o delegado.

Participaram da Operação, a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij); Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat); Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv); Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Dnenar); Delegacia Especializada de Ordem Política e Social - DEOPS; Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca); Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF); Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras); 1ª e 2ª Delegacias e Depac Cepol.

