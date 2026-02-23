'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande

Um homem de 37 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (23) após ameaçar e importunar sexualmente uma mulher na Rua Calógeras, Centro de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar em deslocamento para atender um caso, mas durante o deslocamento foi abordada por populares que informaram que um homem tentava agredir uma mulher.

No local, os policiais encontraram o suspeito já contido por testemunhas. A vítima, de 39 anos, relatou que estava sentada na calçada quando o homem se aproximou e passou a fazer ofensas de cunho sexual dizendo: ‘chupa meu ovo’. Ao questionar o que havia sido dito, ele repetiu a frase e ainda a ameaçou, avançando em sua direção de forma intimidatória.

Segundo o registro, a mulher pediu ajuda a um motociclista que passava pelo local, que interveio para impedir a agressão. A testemunha afirmou que o suspeito chegou a retirar a chave da ignição de sua motocicleta e perseguiu a vítima pela rua, fazendo menção de atacá-la novamente.

Outros populares ajudaram a conter o homem até a chegada da polícia. O suspeito se recusou a prestar esclarecimentos e foi encaminhado a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados como ameaça e importunação sexual.

