Detento do semi-aberto desobedece proibição e é preso novamente

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O detento Valdeir Antônio Rodrigues (22), interno do semiaberto prisional, foi preso na tarde de quarta feira (02) tentar burlar ordem de proibição de sair do território brasileiro, enquanto transitava de motocicleta pela rua Alberdi, cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã a bordo de uma motocicleta.

Autor foi abordado sendo descoberto que o mesmo estava beneficiado pela justiça brasileira com o sistema do semi-aberto prisional com proibição de saída do país, razão pela que os agentes da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, deram voz de prisão a Valdeir e o encaminharam a comissária de polícia.

De acordo com a polícia paraguaia o mesmo se encontrava em regime semiaberto pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, roubo a mão armada e posse de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também