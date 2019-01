DOF apreende dois veículos com mais de 3 mil pacotes cigarros contrabandeados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã deste sábado (26), dois veículos abandonados e carregados com 3.500 pacotes de cigarros contrabandeados.

De acordo com a polícia, as apreensões ocorreram por volta das 7h, após denúncias. Os policiais realizaram um bloqueio para fiscalização na rodovia BR-463 e dois veículos que transitavam no sentido Ponta Porã/Dourados, fizeram manobra de retorno a aproximadamente uns 5 Km do bloqueio.

A equipe policial iniciou as buscas e localizou os veículos Fiat Palio Fire de cor verde e Fiat Fiorino de cor branca, ambos abandonados em uma estrada vicinal dentro de um canavial. No Fiorino estavam 40 caixas e, no Palio, 30 caixas de cigarros contrabandeados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados e todo o material foi apreendido.

Deixe seu Comentário

Leia Também