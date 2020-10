Dupla de jovens são presos por estelionato contra idosos

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta terça-feira (27), Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS), prenderam em flagrante dois homens com idades de 21 e 22 anos, por suspeita de praticarem estelionato contra idoso.

Os rapazes estavam hospedados em um hotel no centro de Campo Grande, na posse de 15 máquinas de cartão de crédito, dois crachás falsos e seis cartões de crédito de diversas vítimas.

Os suspeitos, que são do Estado de São Paulo, faziam parte de uma associação criminosa que tem como forma de agir, a ligação para correntistas de agências bancárias e relatarem sobre supostas compras realizadas pela vítima. Alegando necessidade de troca de cartão, um membro do grupo criminoso vai pessoalmente até a residência da vítima – utilizando um falso crachá do banco – e pega o cartão de crédito.

Assim, com o cartão em mãos, a quadrilha utiliza diversas máquinas de cartão de crédito para efetuar compras até o limite possível de gastos.

A Polícia Civil destaca que a maioria das vítimas são idosos e que em caso de dúvidas orienta a população para procurar pessoalmente a agência bancária para esclarecimento de compras de cartão. No caso de crimes, procure uma Delegacia mais próxima para registrar o delito.

Deixe seu Comentário

Leia Também