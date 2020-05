Em MS, homem com coronavírus fura isolamento para comprar lanche

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Um homem testado com o novo coronavírus foi notificado por sair de casa para comprar um lanche nessa segunda-feira (25) em Rio Brilhante.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, uma equipe da Vigilância Sanitária e Polícia Militar foram até a casa dele que confirmou positivo na semana passada, e, desde então, estava em isolamento hospitalar até ser liberado nesta segunda-feira (25) para cumprir isolamento domiciliar.

O homem foi notificado e teve que assinar um termo, onde se comprometeu a cumprir rigorosamente o isolamento em casa sem ter contato com outras pessoas.

O paciente poderá até responder crime previsto no artigo 268 do código penal brasileiro que diz: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, com pena de detenção, de um mês a um ano, e multa.

As pessoas com ele teve contato foram identificadas e serão acompanhadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também