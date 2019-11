Escrivão preso durante a Omertá é afastado

O escrivão da Polícia Civil, Rafael Grandine Salles, 35 anos, preso desde a última sexta-feira (22) em desdobramento da Operação Omertá, em Terenos, foi afastado do cargo nesta quinta-feira (28).

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a prisão de Rafael foi convertida de flagrante para preventiva e ele está detido na Terceira Delegacia da capital.

Rafael pertencia ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, lotado na 1ª Delegacia de Ponta Porã e a decisão do afastamento se deu pela gravidade dos fatos imputados ao servidor. Ele será submetido a ação disciplinar da Sejusp.

No dia em que foi preso, os agentes Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), encontraram 45 gramas de cocaína.

