Família busca por jovem desaparecida há tres dias na capital

Familiares procuram pela adolescente Hivinny Duarte Santos, de 15 anos, que desapareceu no bairro Paulo Coelho Machado, na noite de domingo (14).

A garota saiu vestida com um macacão marrom “tomara que caia”, depois de discutir com a mãe que teria questionado sobre ela ter chego em casa muito tarde.

Hivinny arrumou uma mochila com peças de roupas e saiu de casa. A suspeita da mãe é que ela foi pra casa de uma amiga, que também está desaparecida.

Em contato com a mãe da jovem, dona Regina, ela disse que a mãe da amiga ouviu as garotas conversando com dois rapazes maiores de idades, que não foram identificados, e não são de Campo Grande e estariam em uma fazenda a trabalho.

No dia do desaparecimento, elas teriam pego um Uber para a mesma região da fazenda.

Informações sobre o paradeiro da Hivinny podem ser passadas ao número (67)99251-9460 ou a polícia no 190.

