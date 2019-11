Família foi presa por transportar 56 quilos de droga

Marya Eduarda Lobo, com informações do Diário Online

Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais de 56 quilos de cocaína e pasta base da droga, na tarde deste sábado (16). A apreensão ocorreu no Posto Guaicurus, na BR-262, próximo a cidade da Miranda.

Viajavam em um veículo Dodge Journey na cor prata, 3 pessoas de nacionalidade paraguaia, no sentindo Corumbá-Campo Grande. No carro estavam um homem de 53 anos, acompanhado da esposa, de 44 anos, e do filho, de 23 anos.

O trio demonstrou nervosismo ao ser abordado e deu respostas contraditórias sobre o motivo da viagem. Os agentes da PRF fizeram vistoria minuciosa no veículo, e acabaram encontrando compartilhamentos para transporte da droga.

Os policiais apreenderam 46,6 quilos de cocaína, distribuídos em 42 tabletes e mais 9,6 quilos de pasta base em 18 tabletes.

O motorista contou que eles moram na cidade de Presidente Franco no Paraguai, e estava com a mulher e o filho há 45 dias em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Neste período, eles ficaram hospedados em um hotel e na última segunda-feira (11), um homem pegou o carro para preparar o entorpecente e o trio seguir viagem de volta ao Paraguai.

A família receberia R$ 3 mil reais pelo serviço. O paraguaio ainda confessou que esta era a terceira viagem que fazia transportando entorpecentes. Os 3 foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas, associação ao tráfico e foram levados pela Polícia Federal de Campo Grande.

Se condenados judicialmente, cada um pode pegar pena de 5 a 15 anos de prisão.

