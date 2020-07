Feto de 39 semanas é encontrado em triagem de material reciclável

Um feto de aproximadamente 39 semanas foi encontrado em uma usina de triagem de materiais recicláveis em Iguatemi nessa quinta-feira (9).



Segundo informações do boletim de ocorrência, o feto de uma menina foi encontrado por funcionários da usina, dentro de uma sacola junto com fraldas e papel higiênico. Em outra sacola, bem ao lado do corpo, estava a placenta.

Ainda segundo a ocorrência, o feto tinha aproximadamente 39 anos semanas. Ele foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Naviraí.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Iguatemi.

