Funilaria pega fogo e polícia encontra homem morto no banheiro

Nilson Correa Barbosa, de 59 anos, foi encontrado morto em uma funilaria na Avenida Calógeras, no Centro de Campo Grande. O corpo foi encontrado no banheiro do estabelecimento, que havia sido consumido por incêndio.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os bombeiros foram acionados na madrugada e, após conterem as chamas e encontrar Nilson, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

O médico da unidade constatou a morte da vítima por volta das 2h22 e após o registro, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas.

Ainda segundo o registro policial, o proprietário da funilaria foi chamado e ele se identificou como irmão da vítima. Aos policiais, ele disse que Nilson morava e trabalhava no comércio. Nenhuma documentação foi encontrada no local.

O caso foi registrado como "incêndio" e "morte a esclarecer" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro e as causas serão investigadas.

