Gaeco cumpre operação em quatro cidades do estado

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16), a "Operação Negócios de Família" e cumpre mandados de busca e apreensão em quatro cidades do estado, Campo Grande, Três Lagoas, Paraíso das Águas e Água Clara. Ao todo foram expedidos 15 mandados, oito de busca e apreensão, quatro de prisões preventiva e três de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o Ministério Público o objetivo da operação é dar fim à organização criminosa voltada à prática dos crimes de peculato, fraude a licitações e falsidade ideológica no município de Água Clara.

Conforme a nota do MP, no decorrer das investigações, conduzidas pela Promotoria de Justiça de Água Clara, apurou-se o desvio de verba pública na Câmara Municipal do Município, via elaboração de processos licitatórios fraudulentos para a contratação de assessoria em diversas áreas da gestão pública.

O trabalho de investigação acredita que o desvio do dinheiro público teve início com a elaboração de processos licitatórios fraudulentos, na modalidade carta convite, os quais eram direcionados a empresas pré-determinadas. Sendo assim, a empresa que vencia a licitação não prestava o serviço, porém recebia todos os valores, os quais, posteriormente, eram repassados aos agentes públicos envolvidos.

O GAECO, em auxilio à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Água Clara, apurou que a organização atuou por anos desviando valores, que devam chegar a 900 mil reais, dos cofres da Câmara Municipal de Água Clara. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Água Clara.

Durante a Operação Negócio de Família foram apreendidas armas de fogo.

(Atualizada às 12h para acréscimos de informações)

